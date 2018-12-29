Путин и Лукашенко поздравили с наступающим Новым годом народы двух стран

Российский лидер пожелал всем жителям Белоруссии счастья и удачи. В свою очередь глава союзного государства отметил желанность праздника.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко перед переговорами в Кремле поздравили с наступающим Новым годом народы двух стран.

Российский лидер отметил, что его встреча с Лукашенко в канун праздника может стать хорошей традицией, и белорусский лидер с ним согласился.

— Хочу вас поздравить, россиян, с этим желанным праздником. Это желанный праздник, — отметил Лукашенко.

— Я со своей стороны и вас, и всю Беларусь, всех граждан поздравляю, желаю счастья и удачи, — сказал Путин.

Напомним, сегодня в Москве проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.