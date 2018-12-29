"Шаг в правильном направлении". Небензя оценил вывод войск США из Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил правильность решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.
— Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов — шаг в правильном направлении, — заявил Небензя.
Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, заявив, что США разбили ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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