"Шаг в правильном направлении". Небензя оценил вывод войск США из Сирии

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"Шаг в правильном направлении". Небензя оценил вывод войск США из Сирии

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Василий Небензя. Фото: © РИА Новости / Нэнси Сисель

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил правильность решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

— Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов — шаг в правильном направлении, — заявил Небензя.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, заявив, что США разбили ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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