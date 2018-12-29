"Имеет право". Российский стилист одобрил "невидимые" брюки Меланьи Трамп

Влад Лисовец хочет, чтобы и русские женщины одевались так же ярко и индивидуально.

Известный российский стилист Влад Лисовец прокомментировал необычные "невидимые" брюки супруги американского президента — Меланьи Трамп, которые стали предметом шуток в соцсетях. Он хочет, чтобы и русские женщины одевались так же ярко и индивидуально.

— Меланья Трамп не политик. Она жена президента и имеет право выходить так одетой, — приводит слова эксперта моды Национальная служба новостей.

Ранее пользователи Сети не нашли штанов на Меланье Трамп и сравнили её с эльфом.