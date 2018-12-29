"Имеет право". Российский стилист одобрил "невидимые" брюки Меланьи Трамп

Известный российский стилист Влад Лисовец прокомментировал необычные "невидимые" брюки супруги американского президента — Меланьи Трамп, которые стали предметом шуток в соцсетях. Он хочет, чтобы и русские женщины одевались так же ярко и индивидуально.
The pants match Donald's face. And the glasses are because she's not the original Melania.#MELANIATRUMP #NoPants #orange #TrumpResign #TrumpShutdown pic.twitter.com/XIPPTBG1Jn— Kryocor3 (@Kryocor3) 29 декабря 2018 г.
— Меланья Трамп не политик. Она жена президента и имеет право выходить так одетой, — приводит слова эксперта моды Национальная служба новостей.
Ранее пользователи Сети не нашли штанов на Меланье Трамп и сравнили её с эльфом.
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