В любую точку мира! "Аэрофлот" проведёт традиционный розыгрыш в новогоднюю ночь

Победителям достанутся сертификаты на перелёт туда-обратно. А место назначения выберет сам пассажир.

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах "Аэрофлота" состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, встречающие Новый год в полёте на рейсах (время вылета указано местное).

SU101 Нью-Йорк — Москва, вылет в 14:10.

SU105 Вашингтон — Москва, вылет в 14:55.

SU204 Москва — Пекин, вылет в 21:05.

SU208 Москва — Шанхай, вылет в 19:55.

SU212 Москва — Гонконг, вылет в 19:35.

SU220 Москва — Гуанчжоу, вылет в 19:35.

SU232 Москва — Дели, вылет в 19:50.

SU250 Москва — Сеул, вылет в 21:00.

SU260 Москва — Токио, вылет в 19:55.

SU270 Москва — Бангкок, вылет в 19:25.

SU272 Москва — Бангкок, вылет в 21:30.

SU274 Москва — Пхукет, вылет в 20:55.

SU290 Москва — Ханой, вылет в 20:10.

SU320 Москва — Мале, вылет в 22:30.

SU524 Москва — Дубай, вылет в 18:45.

SU1352 Москва — Воронеж, вылет в 23:50.

SU1700 Москва — Владивосток, вылет в 16:10.

SU1892 Москва — Тбилиси, вылет в 22:15.

SU2063 София — Москва, вылет в 22:50.

SU2134 Москва — Стамбул, вылет в 21:45.

SU2383 Женева — Москва, вылет в 21:40.

SU2549 Тенерифе — Москва, вылет в 18:15.

Данные рейсы выбраны не случайно. Все они будут находиться в полёте именно в 00:00 по московскому времени с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.

Кроме этого, всех пассажиров на борту новогодних рейсов будут угощать шампанским и шоколадными конфетами.

Праздничный розыгрыш сертификатов и другие сюрпризы в новогоднюю ночь стали уже доброй традицией "Аэрофлота". Акции проводятся ежегодно и неизменно пользуются популярностью среди пассажиров авиакомпании.