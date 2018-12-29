Лукашенко пошутил, что они с Путиным "надоели друг другу", но потом передумал

Очередной раунд переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле начался с забавной заминки.

Открывая встречу, российский лидер заметил, что они с коллегой из Минска видятся на этой неделе уже во второй раз. Лукашенко отреагировал шуткой, мол, "мы, наверное, уже надоели друг другу". Но потом всё же решил объясниться, что именно он имел ввиду.

— Я пошутил. Конечно, мы никогда не надоедим друг другу и надоедать не сможем. Есть вопросы, которые нам надо обсуждать, это наша работа(...) Мы поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжёлом, бренном мире, и никуда от этого не уйти и не деться, — заключил белорусский лидер.

В начале переговоров он заверил Владимира Путина, что Минск, так же как Москва, работал над согласованием пунктов по интеграции в рамках ранее достигнутых договорённостей.

Напомним, 25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. В тот день лидеры общались почти четыре часа.