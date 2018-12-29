При этом в Киеве считают, что перекрытие воды помогло бы жителям полуострова сильнее любить материковую часть Незалежной.

Вице-премьер Украины Владимир Семиоженко рассказал о последствиях блокады Крыма для страны.

— Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей. <...> То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым, — это тоже негативный вклад, — заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

Семиоженко также подчеркнул, что из-за блокады Крыма украинская казна недосчиталась сотен миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие страны.

При этом в Киеве считают, что перекрытие воды помогло бы жителям полуострова сильнее любить материковую часть Незалежной.

Власти Украины после воссоединения Крыма с Россией организовали сразу несколько блокад. В том числе продовольственную, транспортную, энергетическую и водную, перекрыв Северо-Крымский канал.