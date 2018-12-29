Песков: Вопросы налогового манёвра и интеграции с Минском одинаково важны

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопросы "налогового манёвра" и интеграции с Белоруссией одинаково важны.
— Это параллельные вопросы. Они важные, действительно. Эта тема потери налогового манёвра активно ставится белорусскими коллегами. В том числе она будет сегодня на повестке дня, — сообщил Песков.
Напомним, сегодня в Москве проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Одной из тем, которую лидеры планируют обсудить, станет так называемый налоговый манёвр, который подразумевает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на добычу ископаемого. Реализация планируется в период с 2019 по 2024 год.
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