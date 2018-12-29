Песков призвал не ждать прорывных решений по итогам встречи Путина и Лукашенко

Успехом будет считаться сам факт ещё одного шага в сторону развития союзнических отношений двух стран, заверили в Кремле.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко не принесут каких-либо прорывных решений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Собственно, успехом будет считаться ещё один шаг в сторону развития наших союзнических отношений. Это путь длинный. Здесь вряд ли [приходится] ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что существуют определённые вопросы, которые, несмотря на свой меньший масштаб, являются важными для каждой из сторон и будут ими подниматься.

Напомним, сегодня в Москве проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее Дмитрий Песков заявил, что вопросы интеграции Москвы и Минска и налогового манёвра одинаково важны для сторон.