Песков призвал не ждать прорывных решений по итогам встречи Путина и Лукашенко

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко не принесут каких-либо прорывных решений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Собственно, успехом будет считаться ещё один шаг в сторону развития наших союзнических отношений. Это путь длинный. Здесь вряд ли [приходится] ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что существуют определённые вопросы, которые, несмотря на свой меньший масштаб, являются важными для каждой из сторон и будут ими подниматься.
Напомним, сегодня в Москве проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее Дмитрий Песков заявил, что вопросы интеграции Москвы и Минска и налогового манёвра одинаково важны для сторон.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени