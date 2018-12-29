Космическая ёлка и диско-шар. Как преобразят Тверскую к Новому году

Четыре площадки от Козицкого переулка до Манежной площади, а также улицы Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд будут оформлены в тематические зоны с символом определённой эпохи.

На Тверской улице начали устанавливать новогодние инсталляции, об этом сообщает mos.ru. Среди 90 арт-объектов здесь появятся космическая ёлка, пятиметровый диско-шар и герои "Ну, погоди!", напечатанные на 3D-принтере. С 31 декабря по 2 января улица станет пешеходной.

Четыре площадки от Козицкого переулка до Манежной площади, а также улицы Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд будут оформлены в тематические зоны, символизирующие определенную эпоху.

В районе домов 15 и 17 (между Козицким и Вознесенским переулками) появится площадка "Новый год в стиле 1950–1960-х". Ёлку здесь украсят в космической тематике с фигурками космонавтов, спутников, ракет.

Площадка между домами 9 и 13 (от Вознесенского до Газетного переулка) напомнит 1970–1980-е годы. Главным элементом декора ёлочки станет олимпийский мишка, который напомнит об Олимпиаде-1980.

На участке Тверской улицы у домов 1–7 (от Газетного переулка до Манежной площади) воцарятся 1990-е и 2000-е с мультипликационной елью. Она будет украшена фигурками любимых персонажей детства. Новый год в современных ритмах можно увидеть на одноименной площадке на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде, у ёлки с видом на Большой театр.

Кроме того, на всех четырёх площадках на Тверской возведут сцены с яркой иллюминацией для музыкальных и театральных представлений. Также в лаундж-зонах на Тверской появятся фаеркапы. Это большие прозрачные сферы, внутри которых на биотопливе будет гореть очаг.

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