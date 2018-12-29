Песков: Россия и Турция обсуждают ситуацию в Сирии в формате 3х3

Ранее появилась информация о проведении переговоров между Москвой и Анкарой в формате 2х2.

Переговоры между Россией и Турцией по вопросам урегулирования конфликта в Сирии ведутся в формате 3х3. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что к главам оборонных ведомств и МИД присоединились руководители разведок двух стран. При этом непосредственно глава государства в этом процессе участия не принимает.

Ранее появилась информация о проведении переговоров между Москвой и Анкарой в формате 2х2.

Ранее Лайф рассказывал, что на встрече глав оборонных и дипломатических ведомств двух стран будут обсуждаться ситуация в сирийском Манбидже и планы Анкары по проведению операции в регионе.