Фрукты, овощи и пиво. Опубликован список попавших под санкции украинских товаров

Всего под санкциями оказались более 50 видов различной продукции "родом" из Незалежной.

Российский кабмин обнародовал список товаров, которые отныне запрещено ввозить в Россию из Украины. Документ опубликован на сайте правительства. В соответствии с ним, под санкциями оказались более 50 видов различной продукции "родом" из Незалежной.

По запретом, в частности, оказались пшеница, хлеб, пиво, вино, подсолнечное масло, консервированные овощи, шоколад, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба, а также икра.

Также в списке — турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторы, гравий, щебень, известняк, мебель и ряд видов оборудования, в том числе для производства хлеба. Кроме того, запрещены для ввоза бумага и картон.

Напомним, что распоряжение о запрете импорта ряда украинских товаров подписал в субботу премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что речь идёт об ответных мерах: ранее Киев расширил список ограничений для российской стороны.