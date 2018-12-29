В Кремле приняли к сведению позицию Меркель по украинским морякам

Там напомнили, что сейчас задержанные находятся под следствием, а все процессы с ними происходят в соответствии с российским законодательством.

Позицию Канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу задержанных украинских моряков "приняли к сведению" в Кремле. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Тема освобождения украинских моряков поднималась в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель.

— Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут, скажем так, являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства, — заявил Песков.

Он напомнил, что сейчас моряки находятся под следствием, а все процессы, происходящие с ними, происходят в соответствии с российским законодательством.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли.

Телефонные переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель состоялись вечером 28 декабря.