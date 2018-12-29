"Жёлтые жилеты" проводят седьмую акцию протеста в Париже

Движение транспорта на Елисейских полях не перекрыто. Кафе и магазины продолжают работу в обычном режиме.

В Париже проходит седьмая по счёту акция протеста "Жёлтых жилетов". Как передаёт корреспондент РИА "Новости", обстановка в центре французской столицы остаётся спокойной.

Вокруг Триумфальной арки дежурят полицейские машины. Также правоохранителей можно встретить на соседних прилегающих улицах. Движение транспорта не ограничено, протестующие не выходят на проезжую часть.

Кафе и магазины, расположенные в этом районе, продолжают работать в обычном режиме. К протестующим подходят туристы с просьбой сделать совместное фото.

Как уже сообщал Лайф, беспорядки, охватившие крупные города Франции, начались в середине ноября. Десятки тысяч людей, одетых в жёлтые жилеты, требуют остановить повышение цен на топливо, а также отставки президента Эмманюэля Макрона.