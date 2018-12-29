Мира и здоровья. ВЦИОМ раскрыл, о чём просят россияне Деда Мороза

Материального благополучия просят лишь 9% опрошенных, в частности, это молодёжь, а каждый двадцатый мечтает о квартире.

Самый главный подарок, который россияне хотели бы получить от Деда Мороза, — это здоровье себе, родственникам и всем людям, сообщает ВЦИОМ. Так ответили 37% респондентов. Чаще всего такой подарок нужен людям от 60 и старше (45%) и женщинам (42%).

На втором месте среди желаемых подарков — мир во всём мире. Этого хотят 10% опрошенных. Материального благополучия просят 9% опрошенных, в частности, молодёжь (17% среди 18–24-летних). И каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру. Чаще других это желание назвали 25–34-летние (9%) и 18–24-летние (10%).

Карьерный рост и повышение зарплаты желают по 5% участников опроса. Также 5% респондентов пожелали благополучия всем людям. Около 4% россиян желают процветания и стабильности нашей стране. А по 3% опрошенных попросили бы у Деда Мороза счастья всем людям, повышения пенсии и повышения уровня жизни.

Помимо всего, россияне хотят понижения цен на всё, благополучия в семье, путешествия для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильности и спокойствия, благополучия для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума) и удачи (по 2%).

Ранее россияне назвали главные события уходящего года.