Герои за кадром. Охлобыстин и компания перепели "Кабы не было зимы" — видео

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Герои за кадром. Охлобыстин и компания перепели "Кабы не было зимы" — видео

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Специально для клипа на песню была отрисована анимация, интегрированная в документальные кадры.

"Союзмультфильм" в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте" опубликовал клип на песню "Кабы не было зимы", которую исполняют Иван Охлобыстин, Гарик Сукачёв и Юлия Меньшова.

Материалом для создания видео послужили документальные кадры, снятые в процессе создания мультфильма. Также в них была интегрирована графика, созданная специально для клипа на песню.

Новогодняя серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" вышла 25 декабря.

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