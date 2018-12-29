Минэкономразвития оценило объёмы импорта запрещённой украинской продукции

Речь идёт о колоссальных суммах. Лишь по предварительным оценкам за 2018 год речь идёт о $510 млн.

Импорт украинских товаров, попавших под запрет новым постановлением правительства, предварительно оценивается в полмиллиарда долларов за 2018 год. Такие данные озвучили в пресс-службе Министерства экономического развития.

— Ввоз санкционных товаров из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 млн долларов, — информируют в ведомстве.

Отмечается, что в 2017 году импорт по той же группе товаров составил чуть менее 467 млн долларов. Это при том, что общий импорт с Украины в Россию в прошлом году составил почти 5 млрд долларов.

Напомним, что распоряжение о запрете импорта ряда украинских товаров подписал в субботу премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что речь идёт об ответных мерах: ранее Киев расширил список ограничений для российской стороны.

Всего в чёрном списке 50 различных наименований, в том числе хлеб, кондитерские изделия и пиво. Из несъедобного — гравий, щебень, известняк и многое другое.