В Москве задержан подозреваемый в убийстве учредителя компании "Мастер-нефть"

В ближайшее время фигуранту дела будет предъявлено обвинение и рассмотрен вопрос о мере пресечения.

В Москве следователи задержали подозреваемого в убийстве учредителя компании "Мастер-нефть", одного из основных подрядчиков "Лукойла", Шалвы Шаляхова. Об этом сообщает столичное СУ СКР.

Сообщается, что задержанным оказался мужчина 1985 года рождения, которого удалось вычислить благодаря спланированной работе следователей и сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время фигуранту дела будет предъявлено обвинение и рассмотрен вопрос о мере пресечения.

Убийство произошло ночью 28 декабря на юго-западе Москвы. Тело Шаляхова было обнаружено с множественными колото-резанными ранениями.

Компания "Мастер-нефть" является одним из основных подрядчиков при проведении работ по ремонту скважин на объектах компаний ООО "Лукойл Западная Сибирь" и ООО "Лукойл Коми".