Минздрав предлагает смягчить ответственность за некоторые врачебные ошибки

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Минздрав предлагает смягчить ответственность за некоторые врачебные ошибки

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Соответствующий нормативно-правовой акт может вступить силу в июле следующего года.

Министерство здравоохранения России разрабатывает предложение о декриминализации действий медицинских работников при работе с наркотическими и психотропными веществами. Данное постановление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт о декриминализации деяний лиц, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности, сообщается в документе. Планируется, что нормативно-правовой акт вступит в силу в июле 2019 года.

Ранее правительство одобрило выращивание наркосодержащих растений в России.

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