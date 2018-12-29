На МКС поздравили землян с Новым годом и пожелали "сберечь этот мир"

Олег Кононенко — единственный россиянин в составе нынешней экспедиции на МКС — прямо с борта космической станции поздравил всех жителей Земли с наступающим Новым годом. Видеообращение размещено в ютуб-канале Роскосмоса.

— Я и мои коллеги — экипаж 58-й экспедиции на МКС — провожаем 2018 год вместе с вами и с вами же вместе встретим Новый год целых 15 раз, — рассказал Кононенко.

И не соврал. МКС совершает оборот вокруг Земли за 90 минут, а потому Новый год на станции может наступить 15 или 16 раз, в зависимости от её положения.

По словам Кононенко, в новогоднюю ночь на МКС особенно остро ощущается, насколько для каждого космонавта важны "дом, семья, счастье близких".

— Давайте беречь этот мир, всё, что в нём есть, и наслаждаться каждой его минутой, ведь мечты сбываются, — заключил космонавт. — С Новым годом!

Отметим, это уже второе новогоднее обращение с МКС. Ранее Кононенко записал видео, в котором отдельно поздравил с наступающими праздниками своих коллег на Земле.

Ранее сообщалось, что новогодний стол космонавтов будет достаточно разнообразным. Специально к празднику на МКС доставили икру осетровых рыб. Остальную часть праздничного стола составят продукты из обычного рациона, например говядина под майонезом, карбонат, мясное азу.