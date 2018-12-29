"Было неизбежно". В Совфеде прокомментировали запрет на ввоз товаров с Украины

В верхней палате парламента считают, что ограничительные меры негативно скажутся на экономике Незалежной.

Член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов в интервью РИА "Новости" заявил, что запрет на ввоз ряда товаров с Украины не отразится на ценах в российских магазинах.

— Это было неизбежно. Нельзя с собственной ладони подкармливать враждебный и агрессивный режим, — сказал Морозов.

Он отметил, что экономически Россия кормила украинский режим, открывая ему свой рынок. При этом ограничительные меры никак не отразятся на ценах в российских магазинах, а для экономики Украины это станет серьёзным ударом.

Сенатор также подчеркнул, что от принятого решения пострадают рядовые украинцы, однако ответственность за это должны нести власти в Киеве.

Напомним, что распоряжение о запрете импорта ряда украинских товаров подписал в субботу премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что речь идёт об ответных мерах: ранее Киев расширил список ограничений для российской стороны.