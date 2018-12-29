Националиста Тесака Марцинкевича приговорили к 10 годам строгого режима

Такой приговор лидеру группировки "Реструкт" выносят уже во второй раз. В 2017 году первый вердикт был отменён, а дело было направлено на пересмотр.

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор националисту Максиму Марцинкевичу, более известному как Тесак. По обвинению в хулиганстве и разбое его приговорили к 10 годам строгого режима. В суде было доказано, что Тесак и его товарищи избивали и грабили людей, которые, по их мнению, были наркоторговцами.

Группа во главе с Марцинкевичем атаковала в общей сложности восемь человек. Один из пострадавших — Заир Алышев — в 2014-м скончался от полученных травм.

Помимо Тесака на скамье подсудимых находились несколько его подельников. Для них прокурор потребовал от трёх до десяти лет. В результате Александр Шанкин получил девять лет колонии общего режима, Евдоким Князев — шесть лет колонии общего режима, Елизавета Симонова — два года и 11 месяцев колонии общего режима. Михаила Шаланкевича суд освободил из-под стражи в связи с отбытием наказания.

Отметим, что в июле 2017 года Марцинкевича уже приговорили за это к 10 годам тюрьмы, но Мосгорсуд направил дело на пересмотр, отменив решение. Всё это время Тесак находился под стражей.