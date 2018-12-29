Путин провёл встречу с главой РФПИ Дмитриевым

Президент России Владимир Путин встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
В ходе встречи руководитель фонда рассказал Путину, что в уходящем году РФПИ проинвестировал 350 миллиардов рублей. В списке проектов, в которых участвовал фонд в этом году значится строительство железнодорожного моста через реку Амур, который соединит Еврейскую автономную область и китайскую провинцию Хэйлунцзян. В скором времени планируется его введение в эксплуатацию, а на открытие Дмитриев пригласил главу государства.
Ещё одним значимым проектом стала прокладка интернет-кабеля между Россией и Японией.
— Мы используем 16 тысяч существующих километров интернет-кабелей Транснефти и создадим мост между Японией и Европой через Россию. Такой цифровой мост,- заявил Дмитриев.
Добавим, что встреча с главой РФПИ стала последней публичной рабочей встречей Владимира Путина в этом году.
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