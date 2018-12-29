Власти подтвердили гибель шести человек в ДТП на "дороге смерти" в ХМАО

Читайте также

Власти подтвердили гибель шести человек в ДТП на "дороге смерти" в ХМАО

20

Фото: © VK/ Это Юганск, детка! Нефтеюганск

Все пострадавшие в аварии находятся в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии. На месте работают девять бригад скорой помощи.

В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли шесть человек, ещё 18 пострадали. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

— 18 пострадавших, шесть погибших. На месте работают девять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в Сургут, Нефтеюганск и Пойковский, — сообщил источник агентства.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Также стало известно, что автобус принадлежал компании "РН-бурение", входящей в состав компании "Роснефть".

Ранее Лайф сообщал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×