Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян в МВД и ФСБ

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Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян в МВД и ФСБ

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Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Штукина

Ведомства смогут получить информацию о необходимом человеке, предоставив его фотографию и видеозапись.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян оператором единой информационной системы в МВД и ФСБ РФ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Сообщается, что ведомства могут запрашивать необходимую им информацию в случае противодействия терроризму, обеспечения обороны страны и охраны правопорядка. Для этого будет необходимо приложить фотографию и видеозапись необходимого человека.

Отмечается, что, если лицо уже известно и при этом у ведомств нет данных о его голосе или изображения, оператор будет вынужден предоставить эти данные. Ответ на запрос ведомств должен быть предоставлен в течение одного дня.

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