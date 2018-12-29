Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян в МВД и ФСБ

Ведомства смогут получить информацию о необходимом человеке, предоставив его фотографию и видеозапись.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян оператором единой информационной системы в МВД и ФСБ РФ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Сообщается, что ведомства могут запрашивать необходимую им информацию в случае противодействия терроризму, обеспечения обороны страны и охраны правопорядка. Для этого будет необходимо приложить фотографию и видеозапись необходимого человека.

Отмечается, что, если лицо уже известно и при этом у ведомств нет данных о его голосе или изображения, оператор будет вынужден предоставить эти данные. Ответ на запрос ведомств должен быть предоставлен в течение одного дня.