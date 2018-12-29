Украинский "Нафтогаз" поведал о переговорах с "потенциальным инвестором" из США

В Киеве утверждают, что одна из американских компаний рассматривает возможность инвестировать в их экономику миллиарды долларов.

"Нафтогаз Украины" ведёт переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) страны. По крайней мере, об этом в эфире местной радиостанции заявил глава компании Андрей Коболев. Он утверждает, что среди потенциальных инвесторов есть американцы и они якобы готовы раскошелиться на "миллиарды долларов".

— Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. Я сейчас веду переговоры с несколькими из них, и они заинтересованы, и они реально хотят это делать, — заявил Коболев.

На данный момент украинское законодательство позволяет иметь иностранным компаниям 49% акций ГТС. Ранее Коболев рассказывал, что газотранспортная система страны оценивается в 14 млрд долларов, однако европейские компании не хотят её покупать по такой цене.

А ранее "Нафтогаз Украины" заявил о снижении объёмов транзита газа через украинскую газотранспортную систему на 7%. За девять месяцев 2018 года этот показатель составил 65,4 миллиарда кубометров.