В центре Москвы ограничат движение во время празднования Рождества

Сотрудники органов правопорядка просят водителей заранее выбирать маршруты объезда.

В Москве в дни празднования Рождества будет ограничено движение сразу по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

С 18:00 6 января по 3:00 7 января нельзя будет проехать по улице Волхонке (от Пречистенских Ворот до улицы Ленивка) и по Соймоновскому проезду (от Пречистенских Ворот до Пречистенской набережной).

Также с 6:00 до 21:00 6 и 7 января движение будет перекрыто по Елховскому проезду (от Нижней Красносельской улицы до Новорязанской улицы).

Водителей заранее просят выбирать маршруты объезда и быть внимательными на дороге.