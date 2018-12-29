Хачанов занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов занял третье место на выставочном турнире, который проходит в Абу-Даби.

В матче за бронзу россиянин сумел переиграть австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 4:6, 10:3. Добавим, что в этом матче вместо Тима на корт должен был выйти Рафаэль Надаль, однако он отказался от участия в матче из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что в финальном матче сойдутся Новак Джокович из Сербии и представитель ЮАР Кевин Андерсон.