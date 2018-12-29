В РЖД назвали дату старта продаж невозвратных билетов на поезда

Изначально такой тип проездного документа будет тестироваться на нескольких маршрутах, а после этого станет доступен на всех остальных.

Российские железные дороги (РЖД) с 20 января начнут продажу невозвратных билетов на поезда в вагоны типа СВ, купе, а также с сидячими местами. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе компании.

— С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным невозвратным тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте), — заявили в компании.

Отмечается, что стоимость таких билетов будет ниже, чем у возвратных. Введение такого тарифа позволит сэкономить 5–20% от стоимости билета. Разница будет варьироваться в зависимости от сезона поездки и направления.

Изначально такой тип проездного документа будет тестироваться на нескольких маршрутах, а после этого станет доступен на всех остальных.

Вернуть билет пассажир сможет в случае собственной болезни или же заболевания кого-то из близких, также едущих с ним, смерти члена семьи, травмирования пассажира из-за несчастного случая, отмены отправления или задержки отправления поезда, непредоставления места, указанного в билете.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о специальных тарифах железнодорожного сообщения, согласно которым невозможно вернуть приобретённые билеты на поезда дальнего следования. В законную силу он вступает 1 января 2019 года.