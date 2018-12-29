СК опубликовал видео с места убийства учредителя компании "Мастер-нефть"

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства топ-менеджера компании "Мастер-нефть" Шалвы Шаляхова.
На кадрах видно, как преступник склоняется над телом своей жертвы, после чего покидает место убийства.
Ранее Лайф рассказывал о задержании предполагаемого убийцы учредителя компании "Мастер-нефть", которая является одним из подрядчиков "ЛУКойла", Шалвы Шаляхова. Инцидент произошёл ночью 28 января на улице Гарибальди.
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