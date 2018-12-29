Порошенко расширил морские границы Украины. По крайней мере, на бумаге

В соответствии с документом, подконтрольная Киеву морская территория расширяется вдвое — до 24 морских миль.

Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне", регламентирующий морские границы страны и наказание для нарушителей. В соответствии с документом, подконтрольная Украине морская территория расширяется вдвое — до 24 морских миль.

Кроме прочего, морским пограничникам разрешено стрелять без предупреждения при угрозе нападения на их суда. Также морская охрана сможет останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипажи, если посчитает, что судно может нарушить требования украинского законодательства.

Эксперты опасаются, что документ ещё сильнее усилит напряжённость между Москвой и Киевом. Обстановка осложнилась после провокации украинских ВМС в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу и были задержаны. Моряки на допросе признались в совершении провокации. Адвокат одного из арестованных в начале декабря заявил, что будет добиваться для моряков статуса военнопленных, поскольку с ним в отношении экипажей будут действовать уже не российские законы, а нормы международного права.