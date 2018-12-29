В МВД назвали причину аварии с шестью погибшими на "дороге смерти" в ХМАО

Причиной страшного ДТП с участием автобуса, двух грузовиков, "газели" и "нивы" в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, стал выезд бензовоза на полосу встречного движения. Об этом РИА "Новости" рассказали в окружном МВД.

— Водитель автомобиля "МАЗ" двигался из Нефтеюганска в сторону Ханты-Мансийска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, — сообщили представители МВД.

Отмечается, что двое из шести погибших находились в автомобиле "МАЗ", ещё четверо — в салоне автобуса.

Инцидент на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск находится на личном контроле губернатора округа Натальи Комаровой.

Ранее Лайф сообщал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков. Власти подтвердили гибель шести человек в результате аварии.