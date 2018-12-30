Топ фильмов и сериалов 2018 года по версии "Мегафона"

"Мегафон" проанализировал данные по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре "Мегафон TV" в 2018 году и подготовил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов у своих абонентов.

В тройку лидеров среди художественных фильмов попали ленты "Собибор", "Я худею" и "Мстители: Война бесконечности". В топ-10 вошли такие картины, как "Первому игроку приготовиться", "Гоголь. Страшная месть", "Бегущий по лезвию 2049", "Ремпейдж", "Джуманджи: Зов джунглей", "Тор: Рагнарёк" и "Геошторм".

Рейтинг сериалов возглавила "Игра престолов". Второе и третье место заняли два российских сериала: "Ивановы-Ивановы" и "Полицейский с Рублёвки" соответственно. В десятку попали "Отель "Элеон", "Гранд", "Универ", "Улица" и "Хороший доктор".

В декабре и январе на "Мегафон TV" для всей семьи будет работать телеканал Деда Мороза с подборкой праздничных кино и мультипликационных фильмов, сериалов, шоу и познавательных программ. Сервисом "Мегафон TV" можно пользоваться на смартфонах и планшетах, smart-телевизорах, компьютерах с выходом в Интернет, а это значит, что ТВ и фильмы доступны в дороге, парках, кафе, на даче, в метро. Кроме того, при оплате фильмов банковской картой "Мегафона" в онлайн-кинотеатре оператор вернёт до 25% от стоимости на счёт мобильного.