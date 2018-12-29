Губернатор Югры раскритиковала водителей после ДТП с шестью погибшими

Глава региона также призвала усилить меры безопасности на дорогах округа в канун новогодних праздников.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила об агрессивном стиле вождения водителей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где ранее, 29 декабря, произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

— Ситуация на дорогах Югры нуждается в пристальном внимании. Я лично сегодня проезжала по этой трассе и хочу обратить внимание, что на трассе водители ведут себя очень агрессивно, часто нарушая правила дорожного движения, — отметила Комарова, слова которой приводит департамент общественных и внешних связей округа.

Она также призвала усилить меры контроля на трассах округа в канун новогодних праздников в связи с их высокой загруженностью. Кроме этого, Комарова подчеркнула, что важно оставаться на связи с родственниками погибших в ДТП.

Ранее Лайф сообщал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков. Власти подтвердили гибель шести человек в результате аварии.