Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления против водителя

Наоборот, сторона защиты выступает за примирение сторон. Так, по крайне мере, утверждают его юристы.

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что его клиент не писал заявление в полицию на водителя машины ведущей Первого канала Виталия Соловчука, сообщает издание "Чемпионат".

— Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности, — сообщает Бушманов.

Наоборот, сторона защиты выступает за примирение сторон. Он подчеркнул, что со стороны его клиента не было хулиганских действий, а была лишь личная неприязнь, возникшая из-за потерпевшего, который причастен к конфликту.

Ранее Лайф сообщил, что Мамаев подал встречный иск на водителя телеведущей.