Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления против водителя

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Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления против водителя

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Наоборот, сторона защиты выступает за примирение сторон. Так, по крайне мере, утверждают его юристы.

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что его клиент не писал заявление в полицию на водителя машины ведущей Первого канала Виталия Соловчука, сообщает издание "Чемпионат".

— Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности, — сообщает Бушманов.

Наоборот, сторона защиты выступает за примирение сторон. Он подчеркнул, что со стороны его клиента не было хулиганских действий, а была лишь личная неприязнь, возникшая из-за потерпевшего, который причастен к конфликту.

Ранее Лайф сообщил, что Мамаев подал встречный иск на водителя телеведущей.

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