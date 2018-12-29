Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. На этот раз борьба развернулась на ГУМ-катке на Красной площади. Сообщается, что глава государства уже забил свою первую шайбу.

Составы команд традиционные: в частности, на лёд вышли министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Она была основана 15 декабря 2011 года по личной инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.