Курс евро превысил психологическую отметку в 80 рублей

В последний рабочий день уходящего года курс евро закрепился на рубеже выше 80 рублей, доллар вплотную подобрался к 70-рублёвой отметке. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Отметим, что в последний раз евро находился на отметке в 80 рублей почти пять месяцев назад — 14 сентября.

Как отмечает РИА "Новости", курс доллара по расчётам на "завтра" на 18:29 мск повысится на 42 копейки (до 69 рублей 94 копеек), а курс евро — на 52 копейки (до 80 рублей 19 копеек).