В РЖД рассказали о высоком спросе на билеты в новогодние праздники

Для перевозки пассажиров компания выделила 1340 дополнительных поездов, что составляет более чем 20%.

Глава РЖД Олег Белозёров на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым рассказал о высоком спросе на билеты в период новогодних праздников.

Белозёров сообщил, что для перевозки пассажиров компания выделила 1340 дополнительных поездов, что составляет более чем 20%. Также дополнительные составы выделены и для перевозки детей.

Кроме этого, глава РЖД отметил, что существуют направления, которые демонстрируют необычной высокий поток. В частности, речь идёт о Смоленске (рост в 30%), Орле (20%) и Нижнем Новгороде (15%).

— На период каникул повышенный спрос. Мы его стараемся удовлетворить, — отметил Белозёров.

Также руководитель РЖД отметил появление новых направлений, которые доставят пассажиров на российские горнолыжные курорты. Так, из Ростова и Краснодара можно добраться до "Розы Хутор", а из Новокузнецка — до Шерегеша. По словам Дмитрия Медведева, открытие поездов по этим направлениям способствует популяризации этих мест.