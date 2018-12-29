Большая ложь. Эксперт раскрыл абсурдность заявления Украины об инвестициях США

Тезисы о том, что скоро в Незалежную придут западные деньги, транслируются для обывателей с 2014 года. Но в реальности ничего этого не происходит.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что американские компании якобы намерены инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов, сообщает RT.

— Я думаю, что единственная правдивая здесь мысль заключается в том, что Украина хочет, чтобы американцы заинтересовались. Всё остальное — большая ложь, — отметил эксперт.

Он отмечает, что заявления о том, что скоро придут инвесторы, "вложат деньги и "купят трубу", транслируются с 2014 года. Но в реальности ничего этого не происходит. Юшков объясняет это тем, что ни одна иностранная компания не даст кредитов, пока нет гарантий долгосрочной загрузки этой ГТС. Поэтому такое заявление выглядит абсурдным.

— А сейчас им этот газопровод не нужен. Им (американцам. — Прим.ред.), наоборот, необходимо, чтобы он не работал. Никто ничем не интересуется, иначе украинцы бы уже давно всё продали, — пояснил Юшков.

Напомним, в Киеве утверждают, что одна из американских компаний рассматривает возможность инвестировать в их экономику миллиарды долларов.