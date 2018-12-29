Молдавия выдала России вербовщика ИГИЛ

Власти Кишинёва выдали Москве россиянина Надира Давудова 1990 года рождения, который находился в международном розыске по обвинению в связях с ИГИЛ*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

— Находясь в Сирии, Давудов принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также, используя сеть интернет, занимался вовлечением жителей Кабардино-Балкарской Республики в террористическую деятельность, — сообщили в ЦОС.

Как уже сообщал Лайф, всего ФСБ выявила 70 ячеек террористических организаций в 2018 году. Все они занимались вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков. Было задержано 777 активных участников и пособников международных террористических организаций, включая 36 главарей.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.