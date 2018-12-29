ЧП в аэропорту Ганновера: неизвестный на авто пытался прорваться за ограждение

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ЧП в аэропорту Ганновера: неизвестный на авто пытался прорваться за ограждение

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Странный инцидент расследуют полицейские в немецком городе Ганновере. Неизвестный мужчина попытался прорваться на территорию аэропорта на автомобиле с польскими номерами, сообщают местные СМИ. Мотивы водителя до сих пор неизвестны, но воздушная гавань на всякий случай приостановила приём и отправление рейсов.

Сообщается, что злоумышленник уже задержан и его допрашивают. Другие подробности выясняются.

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