ЧП в аэропорту Ганновера: неизвестный на авто пытался прорваться за ограждение

Странный инцидент расследуют полицейские в немецком городе Ганновере. Неизвестный мужчина попытался прорваться на территорию аэропорта на автомобиле с польскими номерами, сообщают местные СМИ. Мотивы водителя до сих пор неизвестны, но воздушная гавань на всякий случай приостановила приём и отправление рейсов.
Germany: Attempted car ramming attack at Hannover airport https://t.co/eyPuDwHPJL pic.twitter.com/7jLqFYY0Xk— BtNews.Online (@BtNewsOnline) 29 декабря 2018 г.
Сообщается, что злоумышленник уже задержан и его допрашивают. Другие подробности выясняются.
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