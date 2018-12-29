Со светодиодными гирляндами. В Москве запустили новогодний транспорт

Он будет курсировать с 29 декабря до середины января по разным маршрутам, чтобы им воспользовались как можно больше пассажиров.

В Москве запустили на линию трамваи, электробусы и вагоны метро с новогодним оформлением. Праздничный транспорт вышел на линию из трамвайного депо имени Баумана.

— Сегодня выйдут на линию новые трамваи, праздничные, новогодние трамваи. Впервые на линию выйдут электробусы, которых в Москве вообще не было. Сегодня они выйдут празднично оформленные. И вагоны метро, — приводит слова мэра Москвы Сергея Собянина портал mos.ru.

Мосгортранс выпустил шесть празднично оформленных трамваев и 16 поездов со светодиодными гирляндами, а также два новогодних электробуса. Новогодний транспорт будет курсировать с 29 декабря до середины января по разным маршрутам, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше пассажиров.

Напомним, в центре Москвы ограничат движение во время празднования Рождества.