Известный кинорежиссёр Марлен Хуциев госпитализирован в Москве

Прославленный кинорежиссёр и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован в Москве, сообщает Пятый канал. Подробности состояния 93-летнего народного артиста СССР не раскрываются, однако известно, что он категорически отказался ехать в больницу без своей жены.

Пожилых супругов госпитализировали вместе и поместили в одну палату, сейчас их обследуют медики.

Марлен Хуциев широко известен отечественному зрителю своими работами "Весна на Заречной улице", "Два Фёдора", "Застава Ильича" и многими другими.