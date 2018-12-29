Известный кинорежиссёр Марлен Хуциев госпитализирован в Москве

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Известный кинорежиссёр Марлен Хуциев госпитализирован в Москве

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 Марлен Хуциев на пионерских чтениях в 2016 году. 

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Прославленный кинорежиссёр и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован в Москве, сообщает Пятый канал. Подробности состояния 93-летнего народного артиста СССР не раскрываются, однако известно, что он категорически отказался ехать в больницу без своей жены.

Пожилых супругов госпитализировали вместе и поместили в одну палату, сейчас их обследуют медики.

Марлен Хуциев широко известен отечественному зрителю своими работами "Весна на Заречной улице", "Два Фёдора", "Застава Ильича" и многими другими.

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