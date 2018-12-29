Праздник по-президентски. Путин поделился планами на новогодние каникулы

Президент России Владимир Путин признался, что у него нет особых планов на Новый год и январские праздники. Об этом он рассказал журналистам "России 24" после матча "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади.
Глава государства сообщил, что будет в Москве и рассчитывает найти время для спорта.
Планы Путина на новогодние каникулы - Москва, хоккей и лыжи pic.twitter.com/5ErfaVVT9T— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 декабря 2018 г.
— Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет, — заявил президент.
Как пройдёт для президента сама новогодняя ночь, журналисты не уточнили, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал, что Путин встретит 2019-й дома в окружении родных и близких.
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