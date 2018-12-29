Праздник по-президентски. Путин поделился планами на новогодние каникулы

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Праздник по-президентски. Путин поделился планами на новогодние каникулы

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Владимир Путин после товарищеского матча Ночной хоккейной лиги. 

Фото: © РИА "Новости" /Алексей Никольский

Российский лидер выезжать из столицы не планирует. Но и в Москве провести каникулы можно продуктивно. Глава государства, например, рассчитывает покататься на лыжах.

Президент России Владимир Путин признался, что у него нет особых планов на Новый год и январские праздники. Об этом он рассказал журналистам "России 24" после матча "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади.

Глава государства сообщил, что будет в Москве и рассчитывает найти время для спорта.

— Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет, — заявил президент.

Как пройдёт для президента сама новогодняя ночь, журналисты не уточнили, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал, что Путин встретит 2019-й дома в окружении родных и близких.

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