Праздник по-президентски. Путин поделился планами на новогодние каникулы

Российский лидер выезжать из столицы не планирует. Но и в Москве провести каникулы можно продуктивно. Глава государства, например, рассчитывает покататься на лыжах.

Президент России Владимир Путин признался, что у него нет особых планов на Новый год и январские праздники. Об этом он рассказал журналистам "России 24" после матча "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади.

Глава государства сообщил, что будет в Москве и рассчитывает найти время для спорта.

Планы Путина на новогодние каникулы - Москва, хоккей и лыжи pic.twitter.com/5ErfaVVT9T — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 декабря 2018 г.

— Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет, — заявил президент.

Как пройдёт для президента сама новогодняя ночь, журналисты не уточнили, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал, что Путин встретит 2019-й дома в окружении родных и близких.