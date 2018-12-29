Салюты и фейерверки. В Москве подготовили более 120 площадок для запуска огней

Места для "бытовых" фейерверков были выбраны с учётом свободной местности и чтобы рядом не было жилых домов.

Более 120 площадок открыли в Москве для запуска салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. 92 из них для запусков салютов жителями, а 31 — для профессиональных салютов, которые стартуют в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России по Москве.

Места для так называемых бытовых фейерверков были выбраны с учётом свободной местности и чтобы рядом не было жилых домов, хозяйственных построек и линий электропередачи.

— С местами размещения площадок горожане могут ознакомиться на официальных сайтах префектур города, а также на официальном сайте МЧС России по городу Москве, — сообщил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров.

Ранее на крыше здания "Москвы-Сити" зажгли гигантский бенгальский огонь.