Не набралось и трети. Гордящихся "евромайданом" украинцев стало меньше

Менее трети жителей Украины по-прежнему испытывают гордость за произошедшую "оранжевую революцию" и "евромайдан". Такие результаты опроса приведены на сайте Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины.

Так, в 2015 году исследования показывали, что 36,4% жителей страны были сторонниками произошедших событий, сейчас таких осталось 28,4%.

Любовь граждан и чувство гордости переместились в сторону искусства, деятелей культуры и спортсменов. По сравнению с 2015-м спортивными достижениями гордятся 48% против 36%.

Ранее Лайф сообщал, что Надежда Савченко в интервью украинскому изданию раскритиковала действующий политический режим на Украине.