Один ребёнок в год. Минпросвещения предлагает ограничить права усыновителей

Авторы законопроекта считают, что данные ограничения будут способствовать успешной адаптации ребёнка в семье.

Минпросвещения РФ предлагает запретить приёмным родителям усыновлять более одного ребёнка в год. Исключение составляют усыновления братьев и сестёр. Соответствующий проект закона размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Допускается одновременное усыновление только одного ребёнка, за исключением случаев усыновления братьев и сестёр, а также детей, которые ранее находились под опекой (попечительством) одного лица или супругов, <…> последующее усыновление детей гражданами, в семье которых уже воспитывается усыновлённый или подопечный ребёнок (дети), допускается по истечении года, — написано в пояснительной записке к документу.

Такой же порядок предусматривается и при передаче детей под опеку. Авторы законопроекта считают, что данные ограничения будут способствовать успешной адаптации ребёнка в семье, его воспитанию и образованию, а также защите прав и социализации в обществе. Кроме того, это позволит снизить риски возврата детей в детдома. В случае принятия закон может вступить в силу 1 января 2021 года.

Напомним, в Москве начался суд над приёмными родителями 10 детей. Следователи установили, что супруги систематически жестоко обращались с приёмными детьми. Органы опеки забрали у пары восемь мальчиков и девочек, ещё двоих детей передали родной бабушке.