Команда Путина победила в хоккейном матче на Красной площади — видео

Товарищеский хоккейный матч на Красной площади в Москве завершился со счётом 14:10 в пользу команды, за которую играли президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Матч на Красной площади состоялся в рамках Ночной хоккейной лиги. В составе команд помимо российского лидера и министра обороны также играли прославленные ветераны хоккея, среди которых — Павел Буре, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига создана 15 декабря 2011 года по инициативе бывшего тогда главой правительства Владимира Путина и стала заменой Российской любительской хоккейной лиги.