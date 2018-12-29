Ещё двум белорусским компаниям разрешили возобновить поставки мяса в РФ

Ограничения по поставку мясной и некоторых видов молочной продукции были введены из-за вспышки африканской чумы свиней.

Россельхознадзор отменяет ограничения на поставку некоторой продукции в Россию для ещё двух белорусских компаний начиная с 29 декабря. Такая информация опубликована на сайте организации.

— [Россельхознадзор] с 29 декабря 2018 года отменяет временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий — ОАО "Витконпродукт" и ОАО "Гомельский мясокомбинат", за исключением продукции, запрещённой к ввозу в Россию по причине ограничений по АЧС, — говорится в документе.

АЧС [африканская чума свиней] — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека угрозы не представляет, однако наносит серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку заражённые животные не поддаются лечению или вакцинопрофилактике.

В России вирус АЧС распространялся с 2007 года. Вспышки заболевания фиксировались в 42 регионах. Наибольшее распространение вирус получил в Центральной России, Поволжье, на юге и северо-западе страны. Волна заражений докатилась даже до Красноярского края и Иркутской области.

Остановить распространение болезни можно только жёсткими карантинными мерами, что и было сделано Россельхознадзором, запретившим ввоз в Россию мяса из Молдавии, а после и Белоруссии.

Накануне Россельхознадзор сообщал о частичном снятии ограничения на поставку продукции в Россию для трёх белорусских компаний.