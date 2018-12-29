В аэропорту Калуги встретили 100-тысячного пассажира

Международный аэропорт Калуга, получивший недавно имя К. Э. Циолковского, принял 100-тысячного пассажира. Об этом сообщает ТАСС.
— 100-тысячным пассажиром аэропорта Калуга стала Александра Калинина. Она прилетела из Сочи, — приводит агентство слова пресс-секретаря главы Калужской области Ирины Плаксиной.
Аэропорт Калуга был открыт в декабре 2014 года после более чем 10-летнего перерыва в работе, одновременно с этим начались работы по его дальнейшему восстановлению. Весной 2018 года открылся международный терминал, увеличивший пропускную способность воздушной гавани в три раза.
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