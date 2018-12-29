Биатлонист Шипулин завершил карьеру седьмым местом в "Рождественской гонке"

Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт стали девятыми в масс-старте "Рождественской гонки — 2018" в немецком Гельзенкирхене. А затем россияне на седьмом месте финишировали в гонке преследования. Эти старты стали последними в карьере Шипулина.

Первое место в гонке преследования заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер (33.23,6 секунды), второе — немецкий дуэт Франциска Пройс — Симон Шемпп (+1,2), третье — белоруска Дарья Домрачева со своим супругом — норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом (+24,2).

Напомним, Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры. Лайф ранее подвёл итоги выступлений лидера сборной, вспомнил лучшие моменты и так и не сбывшиеся мечты уральца, остановившегося в шаге от биатлонного трона.